Mithilfe der Drehleiter aus Oldenburg konnte der Baum in Sandkrug gefällt werden. Foto: Tom Kramer/ Feuerwehr Hatten

Sandkrug. Eine gespaltene Tanne hat am Sonntag in Sandkrug einen komplizierten Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Haus, an dem der Baum stand, ist seit Jahren unbewohnt.