Das alles hat am Sonntag das Dorffest in Stenum zu bieten CC-Editor öffnen

Auch der Nachwuchs gestaltet das Dorffest in Stenum mit, so wie hier 2017 die Kinder aus der Kita "Spatzennest". Archivfoto: Mareike Bader

Stenum/Schierbrok. Für jeden ist etwas dabei beim diesjährigen Dorffest rund um die St.-Michael-Kapelle in Stenum. Der Gottesdienst steht am Sonntag unter dem Motto "Erntedank for Future".