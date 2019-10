Dötlingen. Ein kleiner Unfall auf dem Gelände einer Raststätte hat für einen Fahrer weitreichende Folgen.

Auf der A1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen ist es am Donnerstag gegen 16.50 Uhr auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-Jähriger Autofahrer aus Frankreich fuhr beim Zurücksetzen gegen den parkenden Wagen eines 71-Jährigen Mannes aus Essen/Ruhr. An den Fahrzeugen entstanden Bagatellschäden. Während der Unfallaufnahme händigte der Verursacher den Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn einen portugiesischen Führerschein aus. Die Beamten stellten fest, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.