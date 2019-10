Ganderkesee. Autofahrer müssen ab Montag, 7. Oktober, mit Behinderungen in Hoykenkamp und Urneburg rechnen. Die Fockestraße und eine A-28-Auffahrt werden gesperrt.

Die Fockestraße in Ganderkesee wird nach Mitteilung der Gemeinde ab Montag, 7. Oktober, bis auf Weiteres im Bereich zwischen der Straße Querspange und dem Bahnübergang Fockestraße für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bahnübergang weiterhin passieren. Die Querspange wird somit zur Sackgasse und kann lediglich von der Straße Auf dem Hohenborn aus nördlicher Richtung befahren werden. Eine Wendemöglichkeit besteht auf dem Pendlerparkplatz in Höhe des Bahnübergangs. Grund der Vollsperrung ist der Fortschritt der Straßenbauarbeiten in der Fockestraße. Leider ist auch die Linie 223 (Bürgerbus) von der Vollsperrung betroffen. Die Haltestellen „Alter Wehrgraben“ und „Kornstraße“ können während der Vollsperrung nicht angefahren werden. Der Abschnitt der Fockestraße zwischen der Straße Am Sportplatz und der Straße Querspange bleibt ebenfalls weiterhin gesperrt.

Auffahrt an A 28 gesperrt

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg führt von Montag, 7. Oktober, an bis voraussichtlich Montag, 4. November, Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost im Zuge der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg durch. Hierfür ist die Sperrung der Anschlussstelle erforderlich. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert und die Radfahrer verkehrssicher durch die Baustelle geleitet. Der Geschäftsbereich Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich. mik