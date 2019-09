Ganderkesee/ Geestland. Ein massiv betrunkener Mann aus Ganderkesee hat am Freitag auf der Autobahn 27 einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Er rammte ein Auto und mehrfach die Leitplanke - doch selbst zerfetzte Reifen konnten ihn nicht stoppen.

Ein 52 Jahre alter Ganderkeseer hat am Freitagnachmittag dermaßen tief ins Glas geschaut, das seinen Kleintransporter offenbar massiv beschädigte – davon allerdings nicht viel merkte und seine Fahrt einfach fortsetzte. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in seinem Transporter gegen 15 Uhr wegen seiner Fahrweise auf der A 27 auf dem Weg in Richtung Cuxhaven gleich mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen, die die Polizei informiert hatten.

Zerfetzte Reifen stören 52-Jährigen nicht

Der Ganderkeseer rammte bei seiner Trunkenheitsfahrt unter anderem eine Kleinwagen auf der Autobahn, fuhr aber anschließend einfach weiter, ohne anzuhalten. Laut Polizei kollidierte der Kleintransporter immer wieder mit der Seitenplanke, ohne anzuhalten – und das über eine Distanz über einen Kilometer. Dabei wurden die rechte Fahrzeugseite und die beiden rechten Räder beschädigt. "Schließlich fuhr der Kleintransporter rechtsseitig nur noch auf seinen Radfelgen, da beide Reifen inzwischen komplett zerstört waren und sich in ihre Bestandteile aufgelöst hatten", schreiben die Polizisten.

Fünfstellige Schadenshöhe

Der Ganderkeseer stoppte schließlich seine Fahrt, als er an der Anschlussstelle Stotel die Autobahn verließ und auf einem Pendlerparkplatz stoppte. Hier wurde er von einem Autofahrer angesprochen, der dem 52-Jährigen gefolgt war. Dann traf die Polizei ein. "Der 52-jährige Unfallverursacher aus Ganderkesee war erheblich alkoholisiert", stellte diese fest. Sie nahm ihm Blut ab und stellte den Führerschein sicher. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 13.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr.