Bookholzberg. Bei den Plänen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Bookholzberg wird es immer konkreter.

„Jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein. Die Planung des Feuerwehrhauses in Bookholzberg war kein Sprint, sondern eher ein Langstreckenlauf. Doch Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“ Das hat Bürgermeisterin Alice Gerken im Vorfeld der Ratssitzung am Donnerstag betont, in der es unter anderem um den Bebauungsplan „Nördlich An der Bahn, westlich Wellenhofsweg“ geht. Auf dieser Fläche soll das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden.

Kostenberechnung folgt im Oktober

Der Architekt will im nächsten Monat die Kostenberechnung für das Projekt vorlegen, sodass die erste Ausschreibung Ende dieses Jahres erfolgen kann. Je nach Wetterlage soll der Baubeginn Anfang 2020 sein, sagt die Bürgermeisterin. Nach ersten Schätzungen könnte das Gebäude samt Innenausstattung rund 3,3 Millionen Euro kosten.

Vier Stellplätze

Das Gerätehaus wird mit vier Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge gebaut. Der zurzeit bei der Ortswehr Ganderkesee stationierte Schlauchwagen wird nach Fertigstellung des Gerätehauses auf einem dieser Stellplätze untergebracht.

Für eine moderne Wehr

Es sei ihr besonders wichtig gewesen, die Vorstellungen und Erfahrungen der Vertreter der Ortswehr Bookholzberg sowie des Gemeindebrandmeisters zu berücksichtigen, erklärt Alice Gerken. Daher habe es immer wieder Absprachen gegeben, um das neue Domizil der Ortswehr so zu planen, dass es auch in Zukunft die Anforderungen an eine moderne Wehr erfülle. „Das ist uns gemeinsam gut gelungen. Und nun können wir uns auf eine hoffentlich zügige Genehmigung des Bauantrages und eine schnelle Umsetzung der Baumaßnahme freuen.“