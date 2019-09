Harpstedt. Das Landgericht bestätigte nun ein Urteil des Amtsgerichtes Wildeshausen gegen den Mann: 30 Tagessätze a 30 Euro Geldstrafe.

Mit diesem Nachbarschaftsstreit in der Samtgemeinde Harpstedt haben sich schon diverse Gerichte beschäftigt: Zivilkammern, das Strafgericht in Wildeshausen, jetzt das Landgericht Oldenburg. Angeklagt war der 58-jährige Mieter eines neben ihm wohnenden Ehepaars wegen vorsätzlicher Körperverletzung – begangen an seiner Vermieterin. Das Landgericht bestätigte nun ein Urteil des Amtsgerichtes Wildeshausen gegen den Mann: 30 Tagessätze a 30 Euro Geldstrafe.

Brennholz als Auslöser

Streit hatten die Parteien schon jahrelang. Vor der Körperverletzung entzündete er sich am Vorhaben des Angeklagten, Brennholz aus einem an der Straße stehenden Hänger per Schubkarren in sein etwa 100 Meter entfernetes Haus zu verfrachten. Das gefiel der vorne an der Einfahrt lebenden Vermieterin nicht. Erstens sei der Hänger falsch geparkt, der helfende Freund des Angeklagten habe zweitens Hausverbot und dürfe nicht über ihr Grundstück laufen und der eingeschlagene Weg mit der Schubkarre sei auch der falsche, verlautbarte sie. Sie zückte ein Handy und begann das Treiben zu fotografieren. Dann stellte sie sich dem Angeklagten in den Weg, worauf der sie mit der Schubkarre an ihren Oberschenkel gestoßen haben soll.

Aussagen widersprechen sich

Die Aussagen widersprachen sich. Der Angeklagte habe sie mit Anlauf gerammt, nicht einmal, sondern nach dem ersten Stoß noch drei oder fünf weitere Male, sagte sie aus. Der 58-Jährige habe sie gar verfolgt. Er hingegen sprach davon, dass die 50-Jährige ihn überholte und dann in seinen Fahrweg so plötzlich kreuzte, dass er nicht mehr rechtzeitig halten konnte. Danach habe er nur sanft versucht, seinen Weg fortzusetzen, woraufhin es zu einer weiteren Berührung gekommen sei.

Im Wesentlichen stützte diese Aussage sein helfender Freund. Das Hausverbot hatte er von der Frau übrigens erhalten, nachdem er eines Tages vor ihr seine Hose heruntergelassen hatte, als sie mal wieder die Schlechtigkeiten ihres Mieters fotografieren wollte – hier einen unberechtigt angelegten Komposthaufen.

Notwehr?

Im Falle der Körperverletzung musste das Gericht auch klären, ob nicht vielleicht eine Notwehrsituation vorgelegen haben könnte, da der Angeklagte völlig zu Recht zu seinem Haus gelangen wollte mit der schweren Karre, sagte sein Anwalt. Man dürfe sich sein Besitzrecht durchaus mit Gewalt erkämpfen, führte er aus. Die Zeugin hätte ja leicht zur Seite gehen können.

Das Gericht sah es letztlich wie der Staatsanwalt und bestätigte das erstinstanzliche Urteil: Für eine Notwehrhandlung war das Mittel des Angeklagten nicht angemessen, er hätte besser fragen oder sich an ein Gericht wenden sollen. Spätestens der zweite Stoß sei strafbar gewesen. Die gesundheitlichen Folgen konnte die Zeugin mit einem ärztlichen Attest und Beweisfotos ihrer blauen Flecken belegen.

Angeklagter zieht bald aus

Ruhe ist seit dem Vorfall am 20. Oktober vergangenen Jahres nicht eingekehrt, sagten alle Beteiligten aus. Immerhin wird sich die offensichtlich enorm aufgeladene Situation wohl Ende April 2020 auflösen. Dann zieht der Angeklagte aus dem Hinterhaus aus – es ist das Vergleichs-Ergebnis eines vier Jahre dauernden Mietstreits.