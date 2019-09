Gesunde Ernährung: Dank statt Kritik

Bookholzberg/Heide. Es gibt Eltern, die die gesunde Ernährung an der Grundschule Bookholzberg in der Gemeinde Ganderkesee kritisieren. Ein Kommentar.

Natürlich kann man über alles diskutieren. Kritik an gesunder Ernährung in der Schule ist allerdings so überflüssig wie ein Kropf. Eltern können doch froh und dankbar sein, dass sich Lehrer nicht nur Gedanken darüber machen, sondern es auch praktisch umsetzen, wie Kinder fit und gesund bleiben können, möglicherweise weniger kariesanfällig sind und nicht immer dicker werden. Das sollte eigentlich allen Eltern gefallen – vor allem, wenn es darüber hinaus noch um Informationen statt um Verbote geht. Wem das nicht passt, sollte das direkte Gespräch mit den Schulleitungen suchen – und kann seine Kinder am Nachmittag immer noch mit Schokoriegel und Limo verwöhnen.