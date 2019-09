Ausdrucksstark und tiefgründig: Schauspieler Johannes Mitternacht beim poetischen Friedhofsspaziergang auf dem Friedhof der Elisabeth-Kirche. Foto: Niklas Golitschek

Hude. Ein poetischer Friedhofsspaziergang: Was zunächst abwegig klingen mag, setzte Schauspieler Johannes Mitternacht in Hude stark um. Mit seinen vorgetragenen Textauszügen regte er durchaus zum Nachdenken an.