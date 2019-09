Ganderkesee. Die ersten Kinder sind in ihre Krippe "Sonnenblume" zurückgekehrt, nachdem das Gebäude durch einen Brand beschädigt worden war und grundsaniert werden musste.

Das teilte die Gemeinde Ganderkesee mit. Nach dem Feuer an der Lindenstraße Mitte Juli war die dort ansässige Betreuungseinrichtung nicht mehr nutzbar. Für die betroffenen Kinder wurde die Unterbringung in anderen Kindertagesstätten organisiert.

Vorsorgliche Luftmessung

Am vergangenen Montag, 16. September, konnte die erste Krippengruppe den Angaben zufolge in die „Sonnenblume“ zurückkehren. Der Gruppenraum und die nötigen weiteren Räume wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Auch eine vorsorgliche Messung des vom Eigentümer beauftragten Brandsanierers ergab keine Belastung in den Räumen und am Mobiliar. So können die zehn Krippenkinder und ihre drei Erzieherinnen nun wieder ihre gewohnten Räume nutzen.

Sanierung dauert an

Der Gruppenraum der zweiten Krippengruppe liegt im Erdgeschoss des Gebäudes und wurde durch Löschwasser erheblich geschädigt, heißt es in der Mitteilung weiter. Unter anderem mussten der Estrich sowie die Deckenverkleidungen entfernt werden. Eine komplette Sanierung des Raumes sei erforderlich. Derzeit müsse der Raum immer noch durch eine Trocknungsanlage entfeuchtet werden. Daher könne jetzt noch keine Voraussage über die Dauer der Sanierung getroffen werden. Es sei jedoch denkbar, dass die Sanierung erst zum Jahresende abgeschlossen werden kann. Bis dahin werde diese Gruppe weiterhin in den Räumen der neu gebauten Kindertagesstätte an der Fritz-Reuter-Straße in Urneburg untergebracht.

30 Krippenkinder

Bis zu 30 Krippenkinder werden in den beiden Gruppen der „Sonnenblume“ betreut. Wichtig ist der Gemeinde, dass die Kinder in ihren angestammten Gruppen bleiben können und von den ihnen vertrauten Erzieherinnen betreut werden.Weitere Kinder waren in anderen Kitas untergekommen oder blieben vorerst zu Hause.

Am Samstag, 20. Juli, hatte nachmittags ein schwerer Brand das Haus an der Lindenstraße 20 erheblich beschädigt. Die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren vorerst unbewohnbar. Die Dachgeschosswohnung wurde völlig zerstört. Glimpflicher war „Sonnenblume“ davongekommen: Deren Räumlichkeiten befinden sich zum großen Teil in einem Anbau, der von dem Feuer nicht betroffen war. Nach den Ermittlungen der Polizei hatte vermutlich eine unsachgemäß entsorgte Zigarette das Feuer verursacht, das zunächst auf einem Balkon einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen war. Von da aus hatten die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen.Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute aus fünf Ortswehren damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Die Polizei hatte den Schaden mit rund 300 000 Euro beziffert.

Betroffene Bewohner

Auch für die Mieter, die nach dem Feuer bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, blieb damit zunächst einmal die Ungewissheit, wann sie wieder in ihre Wohnungen einziehen können. Eine junge Familie mit einem Kind, deren zwei Hunde von den Einsatzkräften über Leitern aus der brennenden Wohnung gerettet worden waren, konnte ebenfalls zunächst bei Angehörigen Unterschlupf finden.Sie hatte sich dann an Bürgermeisterin Alice Gerken gewandt, die wiederum Hauseigentümer aufrief, sich zu melden, wenn sie eine kleine Wohnung vorübergehend zur Verfügung stellen können. Der Aufruf hatte insoweit Erfolg, als tatsächlich ein Angebot eingegangen und an die Familie weitergeleitet worden war.