Jeden Montag im Café Malta für Demenzkranke da: (von links) Renate Schalch, Marion Frost und (stehend) Ramona Dittmer. Foto: Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Die Demenz stellt große Herausforderungen an alle dar. An Patienten wie für deren Angehörige. Im Café Malta vermitteln Expertinnen Malteser Hilfsdienst, wie beide Seiten mit der Krankheit umgehen können – und schaffen so auch Entlastung.