Kirchhatten. Die Kirchhatter Kaufleute laden an diesem Sonntag, 22. September, zu einem herbstlichen Bummel mit verkaufsoffenem Sonntag durch den Ort Kirchhatten in den Landkreis Oldenburg ein.

Bereits ab 11 Uhr findet auf dem Platz neben der VR Bank an der Wildeshauser Straße ein Flohmarkt statt, an dem jeder teilnehmen kann. Interessierte Verkäufer können sich unter Telelfon (0173)9424897 oder via eMail unter aussteller@werbegemeinschaft-hatten.de anmelden. Die Standgebühr für Kinder, die auf Decken verkaufen, sowie für Vereine ist frei. Die Geschäfte öffnen mit Beratung und Verkauf ab 13 Uhr und bieten zum Teil Rabattaktionen an.



Countrymusik

Am Rathaus in Kirchhatten gibt es ein vielseitiges Kulturprogramm.Von 14 bis 17.30 Uhr spielt hier die Band Grand Canyon Country Music auf der Bühne. Grand Canyon hat sich einer bodenständigen und weit verbreiteten Musikrichtung aus den USA verschrieben, angereichert mit zahlreichen Oldies und Ohrwürmern, die Jung und Alt zum Mitsingen oder einfach nur zum Zuhören animiert. Veranstalter ist die Gemeinde Hatten und Kultur & Tourismus Hatten e.V.

Brandschutzmobil

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhatten ist mit dem Branschutzmobil vertreten und berät rund um das Thema Brandschutz. Die Jugendfeuerwehr bietet Kartoffelpuffer zu kleinen Preisen. Auf dem Hof Eylers zeigen die Treckerfreunde alte, restaurierte Trecker und Landmaschinen. Hier kann bei einer Tasse Kaffee und selbstgebackenem Kuchen eine Pause eingelegt werden. Und nebenan öffnet die VHS-Jugendwerkstatt Lupo von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäftsräume. Gegen eine Spende gibt es Kaffee und selbstgemachten Kuchen. Es besteht die Möglichkeit, sich durch die Werkstätten und Arbeitsbereiche führen zu lassen und sich dabei über die aktuellen Jugendprojekte zu informieren.

Kinderkarussell

Auf dem Marktplatz erwartet die kleinen Besucher das Kinderkarussell. Mit Rügener Fleischspezialitäten ist Andreas Radvan mit seinem Team zugegen und bietet leckere Spezialitäten vom Grill. Familie Schnitker sorgt am Getränkestand mit Erfrischungen und auch einer feinen Auswahl an Weinen für das leibliche Wohl der Besucher. Familie Lemon trägt mit ihrem vielseitigen Crepes-Angebot zur passenden Nachspeise bei und natürlich gibt es auch wieder leckere Fischbrötchen. Für Feinschmecker gibt es ein ganz besonderes Event: Das Immobilienbüro von Alexandra Wyen-Hohnholt an der Wildeshauser Straße 9 konnte den Grillspezialisten Alexander Gerdes für ein Grillseminar gewinnen. Unter dem Motto „Es wird heiß“ zaubert der Profi gemeinsam mit den angemeldeten Teilnehmern mit einfachen Rezepten ein hochwertiges 5-Gänge-Menü. Anmeldung erforderlich unter Telefon (04482)9806116 (montags bis freitags 9 bis 13 Uhr).

Auch Unternehmen aus der Region haben die Möglichkeit, sich zum Herbstmarkt in Kirchhatten mit einem Informations- oder Verkaufsstand zu präsentieren. Infos unter Telefon (0173)9424897 bei Uta Grundmann-Abonyi.

Zur Sache Werbegemeinschaft Weitere Informationen zur Kirchhatter Werbegemeinschaft sind erhältlich unter Telefon (04482)206 bei Olaf Janssen oder unter Telefon (04482)284 bei Friedhard Lüschen sowie im Internet unter www.werbegemeinschaft-hatten.de. Die Nachbesprechung der Veranstaltung findet am 24. September ab 20 Uhr im Hotel zum Deutschen Hause am Marktplatz statt. Es werden auch die geplanten Termine für 2019/2020 sowie die Aktivitäten rund um den verkaufsoffenen Sonntag zur Jubiläumsmeile und den Kirchhatter Weihnachtsmarkt besprochen. Interessierte Personen, die Ideen oder Tatkraft einbringen möchten, sind herzlich zu diesem Treffen willkommen.