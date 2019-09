Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee teilweise voll gesperrt CC-Editor öffnen

Die Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee wird in einem Teilstück voll gesperrt. Symbolfoto: David Ebener

Ganderkesee. Die Wildeshauser Landstraße (B 213) in Ganderkesee wird am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. September, in einem Teilstück voll gesperrt. Das teilt die Gemeinde mit.