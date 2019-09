In Ahlhorn wurde ein betrunkener 23-Jähriger gestoppt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ahlhorn. Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 2.45 Uhr an der Cloppenburger Straße in Ahlhorn bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten und überprüft worden. Dabei passierte ihm ein folgenreiches Missgeschick.