Ganderkesee. Wo selbst der Bürgerbus keinen Halt macht, fahren zwölf Freiwillige des Freiwilligenforums Ganderkesee ihre Mitmenschen mit dem E-Bürgerauto zu wichtigen Terminen. Emissionsfrei unterwegs mit Helfer Uwe Josquin.

