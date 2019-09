Ganderkesee. In Ganderkesee findet an diesem Sonntag der traditionelle Bauernmarkt statt.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst hat am Sonntag der traditionelle Bauernmarkt auf dem Gelände des Raiffeisenmarktes an der Westtangente in Ganderkesee begonnen. Mit dabei: der Landfrauenchor und der Bläserkreis der evangelischen Kirchengemeinde.

Inzwischen ist der Markt auch offizielle eröffnet. Bis etwa 17 Uhr soll die Veranstaltung, bei der sich 35 Aussteller präsentieren, dauern. Seit 23 Jahren organisieren Landfrauen dieses Fest, das sowohl einen Einblick in die Vielfalt landwirtschaftlicher Produkte geben, als auch die Bedeutung regionaler Erzeugnisse herausstellen soll.