Ganderkesee. Fleißige Sportabzeichensammlerinnen vom TV Falkenburg zeigt das dk-Nostalgiebild.

Eine besonders sportliche Nachwuchsmannschaft hatte der TV Falkenburg 1993 in seinen Reihen. Denn alle Handballspielerinnen der Jahrgänge 1980 bis 1982, die die D-Jugend bildeten, hatten mindestens dreimal das Sportabzeichen abgelegt. Als Anerkennung überreichte die Trainerin des Teams ihnen in der Halle an der Langen Straße Urkunden und Abzeichen.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben.