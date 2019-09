Kämpferische und sensible Cleopatra in Wildeshausen CC-Editor öffnen

Kämpferisch und sensibel zugleich: So wird Cleopatra beschrieben, in deren Rolle Sopranistin Regula Mühlemann beim Konzert in der Alexanderkirche in Wildeshausen schlüpft. Foto: Shirley Suarez Padilla

Wildeshausen. Die Niedersächsischen Musiktage machen wieder Station in Wildeshausen. Das erwartet die Gäste am 21. September in der Alexanderkirche.