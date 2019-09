Am Kortenkamp in Heide bald auch Bauen in zweiter Reihe möglich? CC-Editor öffnen

Westlich der Straße Kortenkamp in Heide - dort, wo bereits Häuser stehen - könnte möglicherweise bald auch in zweiter Reihe gebaut werden - wenn sich die Ganderkeseer Politik dafür entscheidet. Archivfoto: Thomas Deeken

Ganderkesee/Heide. Am Donnerstag kommen die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung zusammen. In der Sitzung geht es unter anderem um Bauen an der Schönemoorer Landstraße, westlich der Straße Kortenkamp.