Neerstedt. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neerstedt sind am späten Sonntagabend zwei Personen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Nach Informationen von Malte Grotelüschen von der Feuerwehr Dötlingen sind die Retter am späten Sonntagabend zu einem Unfall mit eingeklemmten Personenaen den Ortseingang von Neerstedt in der Gemeinde Dötlingen gerufen worden. "Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Auto gegen einen Baum geprallt ist und in Vollbrand stand."

Zehlreiche Ersthelfer sofort zur Stelle

Zahlreiche Ersthelfer hatten die vier Personen bereits aus dem Auto befreit und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Feuerwehrkräfte lösten die Ersthelfer schließlich ab. Sie wurden in einer angrenzenden Schule von Seelsorgern betreut.

Offenbar war das Auto am Abend mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als es auf regennasser Fahrbahn und bei leichtem Nebel von der Fahrbahn abkam und schließlich heftig gegen einen Baum prallte. Nach der Kollision brach ein Feuer im Bereich des Motors aus.

Von den vier Fahrzeuginsassen sind nach Angaben der Feuerwehr zwei noch an der Unfallstelle verstorben.

Weitere Informationen folgen.