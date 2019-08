Ganderkesee. 1000 Besucher haben in Falkenburg Verdis Oper Nabucco unter freiem Himmel genossen. Dabei hatte das Ensemble auch mit der Natur zu kämpfen.

Ein rundum gelungener Abend liegt hinter den Besuchern der Inszenierung der Festspieloper Prag. Die rund eintausend Besucher sahen während eines stimmungsvollen Spätsommerabends im Dorfpark Falkenburg eine hochkarätige Oper aus der Feder Giuseppe Verdis.



Die Agentur Paulis hat für das Sommer Open Air in Falkenburg ganze Arbeit geleistet. Es war ein ansprechendes Ambiente. Schon am Einlass wurde man freundlich empfangen und das gute Wetter tat sein Übriges. Eine entspannte Stimmung herrschte auf dem Gelände. Die Gemeinde Ganderkesee hat dafür gesorgt, dass auch die Anfahrt kein Problem darstellte. Margrit Haselei, Geschäftsführerin des Dorfpark Falkenburg, bedankte sich in ihrer Begrüßungsrede bei den vielen ehrenamtlichen Helfern beispielsweise der Landjugend Sandersfeld und der freiwilligen Feuerwehr, die die Veranstaltung tatkräftig unterstützte, und somit das „Opernerlebnis unter freiem Himmel“ ermöglichte. Alle Erlöse des Abends kamen der Betreuten Wohngemeinschaft und dem integrativen Theaterprojekt von Ute Wessels zu Gute. Auch Christel Zießler zeigte sich beeindruckt von der Zuschauerzahl und der ausgeklügelten Logistik der Agentur Paulis. „Das Wetter haben wir so bestellt“, scherzte die stellvertretende Bürgermeisterin. Sie war sowohl mit der Inszenierung als auch mit dem Gesamtprojekt sehr zufrieden.

Ensemble in Höchstform

Während das Orchester, das in einem Zelt neben der Bühne untergebracht wurde, die ersten Noten spielte, wurde es ruhig im Publikum. Sicher war diese Form der Oper nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern verlangte auch den Sängern einiges ab. Dazu gehörte unter anderem, auch die Gegebenheiten in der Natur zu akzeptieren. So wurde mal ein Sänger während eines Solos von einer Wespe umgarnt, dieser ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen.

Liebe, Macht, Freiheit und Unabhängigkeit

In der Oper, geht es um Liebe, Macht, Freiheit und Unabhängigkeit. Durch eine besondere Szenenfolge konnten auch Zuschauer, die die Handlung nicht kannten, der Oper gut folgen. Leider musste der erste Teil durch einen medizinischen Notfall im Publikum für rund 10 Minuten unterbrochen werden. Durch das schnelle Eingreifen der Sanitäter vor Ort konnte die Vorstellung zeitnah fortgesetzt werden. Der Professionalität des Ensembles geschuldet fand das Publikum schnell wieder in die Handlung. In der zwanzigminütigen Pause wurde in den Gesprächen schon deutlich, dass die „Oper unter freiem Himmel“ gut ankam.

Chor prägt zweite Hälfte

Der "Gefangenenchor" prägte sicher die zweite Hälfte des Abends. Gegen Ende der Oper sang der Chor ohne Orchesterbegleitung – die Ruhe im Publikum war außergewöhnlich. Der Dirigent Richard Hein lobte sein Orchester nach besonders schwierigen Passagen mit einem leisen „Bravo“. Das Zusammenspiel zwischen Orchester und Sängern sucht seinesgleichen. Die schillernden Kostüme im Kontrast zum düsteren Bühnenbild waren wirkungsvoll.

Komplexer Inhalt

Zum Inhalt: Nabucco spielt in der Zeit 587 vor Christus. Im Tempel Salomons in Jerusalem beten die Hebräer um Schutz von den nahenden Babyloniern. Zaccaria, eindrucksvoll gespielt von Jurij Kruglov, hofft auf Gottes Hilfe. Er ist es aber auch, der dem jüdischen Volk Fenena (Hana Dobešová), Tochter Nabuccos, als Geisel vorschlägt. Diese wird in die Obhut Ismaeles (Josef Moravec), Neffe des Königs Sedecia von Jerusalem, gegeben. Die Beiden lieben sich seit Fenena Ismaele aus dem Babylonischen Gefängnis befreit hat. Abigaille, stimmgewaltig gespielt von Liana Sass, ist die vermeintlich erstgeborene Nabuccos. Ihr gelingt es, beide als Geisel zu nehmen. Abigaille ist ebenfalls in Ismaele verliebt und ist daher bereit, ihn frei zulassen. Zaccaria, gespielt von Jurij Kruglov, gelingt es mit einem Hinweis auf die vom Tod bedrohte Tochter Nabucco von der Plünderung des Tempels abzuhalten. Zeitgleich lässt Ismaele aber Fenena frei, woraufhin die Babylonier den Tempel in Brand stecken und die Hebräer Ismaele verfluchen.

Machtbesessenheit führt zu dramatischem Höhepunkt

Im zweiten Teil stellt Abigaille fest, dass sie doch nicht die Tochter Nabuccos ist und somit nicht rechtmäßige Thronerbin. Machtbesessen und mit Hilfe des Oberpriesters reißt sie die Krone an sich, doch in dem Augenblick erscheint Nabucco. Dieser verhöhnt alle Götter und Hebräer und ruft sich selbst zum Gott aus. Die Krone wird ihm von einem Blitzstrahl vom Kopf geschleudert und ihn schlägt der Wahnsinn. Abigaille reißt die Krone erneut an sich. Im dritten Teil bringt Abigaille den geistig verwirrten Nabucco dazu das Todesurteil der Hebräer und damit der konvertierten Fenena zu unterschreiben. Die gefangenen Hebräer beklagen ihr Schicksal. Doch Zaccaria macht ihnen Mut, indem er das Ende Babylons prophezeit. Der vierte und letzte Teil wird dramatisch. Der gefangengehaltene Nabucco sieht, wie seine Tochter zum Schafott geführt wird, und bittet den Gott der Hebräer um Vergebung und Beistand. Mit seinem treuen Offizier Abdallo (Jakub Turek) gelingt es ihm, seine Tochter und die Hebräer im letzten Augenblick zu befreien. Das Bildnis Baals stürzt zu Boden und Abigaille die sich selbst vergiftet hat, bittet flehentlich um Verzeihung. Dies ist die Offenbarung der Macht Jehovas, dem König der Könige im Stück.

Publikum singt zum Schluss mit

Es war ein außergewöhnlicher Abend mit einem rundum gelungenen Konzept die eine ausgereifte Professionalität in allen Ebenen bewies. Sei es die Technik, Organisation und nicht zuletzt die Leistung der Sänger und Musiker. In Falkenburg stimmte einfach das Gesamtkonzept. Das Publikum bedankte sich bei dem Ensemble mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen. Die Zugabe gab der Gefangenenchor und nicht wenige der Zuschauer summten oder sangen das wohl bekannteste Lied der Verdioper mit.