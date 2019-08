Ganderkesee. Jede Menge Spaß beim Rettungstraining der DLRG zeigt das dk-Nostalgiebild.

Menschen in Not aus dem Wasser zu retten, das ist die Aufgabe der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der DLRG. Und dafür müssen die Helfer gut geschult werden. Deswegen hat auch die DLRG Ganderkesee schon immer regelmäßig Rettungstrainings veranstaltet, wie hier am Freitag, 18. November 1977. Bei dem Training hatten die und haten die Teilnehmer offensichtlich viel Spaß. Gut gerüstet konnten die Rettungsschwimmer anschließend in den Dienst entlassen werden.

