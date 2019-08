Hude. Keine Personen- oder Tierschäden – das war nach der Torpedosprengung Anfang August die wichtigste Nachricht für die Gemeinde Hude. Den zivilen Helfern dankte die Verwaltung nun noch einmal persönlich. Doch der Fall wird die Gemeinde noch weiter beschäftigen.

Das ist nochmal gut gegangen. Die Erleichterung über die kontrollierte Sprengung des gefundenen Torpedos in Hude Anfang August war Bürgermeister Holger Lebedinzew auch am Freitagmittag noch anzusehen. Das Thema griff die Verwaltung noch einmal auf, um einigen engagierten Helfern offiziell zu danken.

Ausmaß der Gefahr stellte sich erst spät heraus

„Das war unbürokratisch, toll und schnell“, fasste Lebedinzew zusammen, was sich in der Nacht vom 1. auf den 2. August in der Gemeinde auf ziviler Ebene abspielte. Da wären etwa die beiden Gasthöfe Buchholz und Wüstenlander Hof, die außerhalb ihrer Öffnungszeiten rund 500 evakuierte Menschen aufnahmen, als sich die Beseitigung des Torpedos als immer komplizierter darstellte. „Es fing harmlos an“, erinnerte der Bürgermeister und ergänzte: „Mit der Dauer wurde es immer größer.“ Denn es habe sich herausgestellt, dass der von den deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg platzierte Torpedo manipuliert gewesen sei, was eine kontrollierte Sprengung erschwerte.

Hilfe von allen Seiten



Als der Evakuierungsradius schließlich auf 1,5 Kilometer ausgeweitet wurde, musste auch ein Landwirt mit seinen rund 150 Kühen seinen Hof räumen. „Man evakuiert einzelne Tiere normal nicht. Aber der Hof hatte einen zu großen Tierbestand, da konnten wir nicht drüber wegsehen“, meinte Lebedinzew. Und hier kam Martin Buß von der Geschäftsleitung des Möbelhaus Buss in Oldenburg ins Spiel. Denn als sich rund 50 Landwirte aus der Region über das Internet vernetzten, um ihrem Kollegen zu helfen, brauchten sie schließlich einen Ausweichplatz. „Eigentlich war das ganz dubios“, sagte Buß und lachte.

Als er von seinem Wohnort Wüsting nach der Mittagspause zurück ins Geschäft fahren wollte, seien ihm schon die ganzen Straßensperrungen aufgefallen. Als er dann von den Landwirten mit den Anhängern und Kühen auf seinem Parkplatz erfuhr, sei für ihn klar gewesen: „Natürlich helfen wir.“ Als sich die Sprengung immer weiter hinauszögerte, bereitete er den Landwirten Kaffee zu, öffnete die Türen des Möbelhauses für sie – obwohl tags darauf eine größere Veranstaltung geplant war. Die Rettungsdienste stellten weitere Verpflegung bereit. „Die Hilfe war überwältigend“, rekapitulierte Buß, der selbst erst um kurz nach 4 Uhr wieder zuhause war.



Gerade auf dem Weg nach Hause

Dass im Rathaus keine Personen- und Tierschäden bekannt sind, ist auch Alexander Bente, Vorarbeiter der Papenburg AG in Tweelbäke, zu verdanken. In der dortigen Sandgrube konnte der Kampfmittelräumdienst den Torpedo sprengen. „Ich war gerade auf dem Weg nach Hause, ein Kollege hatte schon früher Feierabend gemacht, weil wir keinen Lkw mehr erwartet haben“, erzählte Bente. Ein Lkw war es nicht, dafür Polizei und Verwaltung, die um Hilfe baten. Wie vor neun Jahren schon stellte er die Sandgrube zur Verfügung und hob mit dem Radlader noch die Grube für die Sprengung aus.

„Wir haben noch das Auto und den Radlader gerettet“, merkte Bürgermeister Lebedinzew an, die hätten nämlich vor der Sprengung noch auf dem Hof gestanden. Es seien eben solche Kleinigkeiten wie das oder Rückkehrer, die wieder aus ihren Häusern gebeten werden mussten, oder eine Zeltgruppe am See, die noch evakuiert werden musste, die die Sprengung schließlich bis fast 2 Uhr morgens hinauszögerten.



Torpedo-Splitter im Umkreis von 150 Metern

Die Druckwelle hatte es dann auch in sich. „Da ist richtig was passiert: Die abgeschlossenen Stahltüren sind aufgegangen, alles von der Wand ist runter. In den Containern hat sich die Innenverkleidung gelöst und alle Lampen waren unten“, erzählte Bente. Die Torpedo-Splitter fand er im Radius von 150 Metern. Selbst im Möbelhaus gingen noch die Alarmanlagen an. Am Freitag hätten bei Papenburg dann erst einmal drei Stunden Aufräumarbeiten angestanden, bis Montag sei nur eingeschränkter Betrieb möglich gewesen.





Schäden an Häusern im Radius von zwei Kilometern

Schäden an Häusern seien in einem Radius von bis zu zwei Kilometern festgestellt worden, sagte Ramona Dahms, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste und Soziales. „Ein halbes Dach ist weggerutscht“, sagte sie. Jalousien und Scheiben, teils mit Rahmen, seien kaputt gegangen und Dehnungsfugen aufgerissen. Die Gemeinde übernehme dafür zwar keine Haftung. Doch: „Wir bemühen uns um eine Regelung mit dem Land wie vor neun Jahren.“

Fläche wird auf weitere Torpedos untersucht

Die Torpedosprengung beschäftigt die Gemeinde Hude auch weiterhin. „Die Torpedos wurden per Hand verbuddelt und sind auf Luftbildern nicht zu erkennen“, schilderte Bürgermeister Lebedinzew. Deshalb werde die Fläche nun auf weitere Torpedos in bis zu 2,5 Meter Tiefe untersucht. Ergebnisse werden Anfang kommender Woche erwartet.

Für die Beteiligten hat die Sprengung auch noch einmal verdeutlicht, wie wichtig Übungen der Rettungsdienste sind. DLRG oder Freiwillige Feuerwehr seien daher immer willkommen, auf ihrem Gelände den Ernstfall zu proben, sagten Bente und Buß unisono. „Das war toll von der Gesamteinsatzleitung und der Zivilbevölkerung“, bilanzierte Bürgermeister Lebedinzew. „Sonst hätten wir viele Probleme gehabt.“