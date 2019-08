Ganderkesee. Nach 28 Jahren in der Gemeinde Ganderkesee verlässt der Erste Gemeinderat Rainer Lange das Rathaus. Er will in Zukunft seinen Ruhestand genießen – auf Reisen, im Garten und natürlich bei Werder-Spielen.

Zum Ende ihrer Rede war Alice Gerken dann noch sichtlich gerührt. Immerhin musste sie einen Mann verabschieden, mit dem sie „bereits Silberhochzeit gefeiert hat“. Natürlich nur aus rein dienstlicher Sicht. Entsprechend persönlich fiel auch ihr Abschiedsgeschenk aus: „Ein Kugelschreiber, der nicht fliegen kann und keine Flecken macht.“ Für die anwesenden Gäste ein eher rätselhaftes Geschenk – der künftige Ruheständler Lange aber brach in lautes Lachen aus. Wer so lange zusammen arbeitet, darf eben auch Geheimnisse haben. Und Komplimente aussprechen: „Du warst und bist Gold wert!“ Neben der Bürgermeisterin fanden weitere Wegbereiter bei der Verabschiedung im Atlas Airfield Hotel lobende Worte für den 61-Jährigen. Gerold Sprung etwa holte Lange 1991 ins Ganderkeseer Rathaus – Sprung war damals Gemeindedirektor, die Gemeinde erst seit drei Jahren selbstständig. „Ich habe Rainer Lange als erstes gesagt `Wir wollen ein Rathaus bauen!`“ „An diesen Satz kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnern“, so Rainer Lange, der dem Auftrag damals bald nachkam. 1996 war das Ganderkeseer Rathaus zum Einzug bereit.



Traumjob für einen Mann mit Liebe zu Zahlen

28 Jahre lang hat Rainer Lange als Erster Gemeinderat in Ganderkesee gearbeitet – für den Mann mit der Liebe zu Zahlen ein Traumjob. Schon als Schülerpraktikant zog es den gebürtigen Bremer in die Verwaltung, und zwar nach Wildeshausen. Nach der Realschule und der anschließenden Höheren Handelsschule begann der heute 61-Jährige eine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Freien- und Hansestadt Bremen. 1983 ergab sich für Lange die Chance, als Kämmerer in seine Heimatgemeinde Dötlingen zu wechseln – er ergriff sie und wurde der jüngste Kämmerer Niedersachsens. Neben diesem Job absolvierte der Familienvater ein Aufbaustudium, erlangte das Verwaltungsdiplom.

Wildes Agieren am Spielfeldrand

Ralf Spille, Dötlinger Bürgermeister und enger Freund der Familie Lange, hob nicht nur die fachliche Kompetenz des Zahlen-Liebhabers hervor, sondern auch seine sportliche. „1983 wurden die Brettorfer Faustballer Deutscher Meister, der Trainer hieß Rainer Lange.“ Offenbar kann der sonst so ruhig wirkende Verwaltungsmann auch aus sich heraus kommen: „Er erhielt den Beinamen Otto, weil er an der Außenlinie ähnlich wild agierte wie der ehemalige Werder-Trainer Otto Rehagel.“

Verbindung mit Werder-Urgestein Pizarro

In Zukunft wird Rainer Lange mehr Zeit haben, sich um seine Hobbies zu kümmern: Gartenarbeit zum Beispiel oder gemeinsame Reisen mit Ehefrau Elke Aschenbeck-Lange. Die ist sich sicher: „Es wird sich nicht ganz viel ändern in Zukunft, er wird immer noch viel unterwegs sein.“ Einige Stunden wird der Mann der Zahlen noch für die Bäder- und Sauna-Betriebsgesellschaft arbeiten. Und jedes zweite Wochenende ist ebenfalls belegt, da geht Rainer Lange nämlich zu den Heimspielen seines Lieblingsvereins SV Werder Bremen. So zog Bürgermeisterin Gerken auch einige Verbindungen zwischen dem scheidenden Verwaltungsmann und Werder-Urgestein Claudio Pizarro, um auch gleich eine kleine Spitze anzubringen: „Beide sprechen bis heute kein Platt!“

Rainer Lange hätte jetzt zumindest etwas mehr Zeit, die Mundart zu lernen.