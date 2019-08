Ganderkesee. Freibadsanierung, Breitbandausbau und zwei Kunstrasenplätze – für diese Projekte in der Gemeinde Ganderkesee soll es zusätzliches Geld aus dem Nachtragshaushalt geben.

Der TSV Ganderkesee und der VfL Stenum gehen auf Nummer sicher: Da 2022 das Verbot von Gummigranulat per EU-Richtlinie droht, wollen die beiden Sportvereine, die in diesem Jahr je einen Kunstrasenplatz auf ihren Sportanlagen errichten, auf den Einsatz dieses umstrittenen Materials verzichten. Stattdessen sollen die beiden Spielfelder Füllungen mit Quarzsand erhalten. Und das geht ins Geld: Die Mehrkosten für diesen Platztyp belaufen sich für beide Vereine zusammengenommen auf rund 66.000 Euro.

Höhere Zuschüsse für zwei Vereine

Die Gemeinde will den Ganderkeseer und Stenumer Sportlern mit zusätzlichen Zuschüssen zur Seite stehen. Jeweils 25.000 Euro sind dafür im zweiten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr vorgesehen, den der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am Mittwoch gebilligt hat.

Weitere 12000 Euro sollen dem VfL Stenum für die Ausstattung seiner Anlage mit LED-Strahlern bewilligt werden. Der Nachtragshaushalt steht am 26. September im Rat zur Verabschiedung an.

Mehr Mittel für mehr Breitband

Mit dem finanziellen Nachschlag sollen weitere Projekte in der Gemeinde gefördert werden, bei denen es um noch deutlich höhere Investitionen geht. So soll die Verpflichtungsermächtigung für den Breitbandausbau, die bereits im ersten Nachtragshaushalt 2019 mit einer halben Million Euro veranschlagt worden war, um 420.000 Euro aufgestockt werden.

Damit kann laut Verwaltungsangaben der Ganderkeseer Anteil am kreisweiten Projekt der Schließung der sogenannten weißen Flecken bei der Breitbandversorgung abgedeckt werden. Die Mittel werden nach derzeitigem Stand nicht vor 2021 abfließen.

Disput um Freibadsanierung

Erwiesen sich diese beiden Punkte im Nachtragshaushalt als unstrittig unter den Ausschussmitgliedern, so gab es seitens der FDP starke Bedenken gegen zusätzliche Mittel für das dritte und mit Abstand größte Vorhaben: Für die Sanierung des Freibads und den Bau des Kursbeckens soll die Verpflichtungsermächtigung um 350.000 Euro erhöht werden.

Anzeige Anzeige

Die Freidemokraten unterstützten zwar das Umbauprojekt am Heideweg, betonte Marion Daniel, "aber die Kosten dürfen uns nicht davonlaufen". Es müsse genau analysiert werden, was sich die Gemeinde leisten könne. Ein Fehler sei es gewesen, einen neuen Sprungturm zu bauen anstatt den alten zu sanieren.

Umbau soll zügig umgesetzt werden

Heftiger Widerspruch kam von den anderen Fraktionen. "Wir wollen, dass das Projekt zügig umgesetzt wird, und zwar in der Form, in der wir es geplant haben", sagte Ralf Wessel (CDU). Werner Brakmann (SPD) und Carsten Jesußek (UWG) wiesen darauf hin, dass der geplante Eröffnungstermin im Frühjahr 2020 nicht zu halten sei, wenn für die Umbauarbeiten nicht die erforderlichen zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden.

Der künftige Erste Gemeindedirektor Matthias Meyer hatte zuvor deutlich gemacht, dass das Großprojekt sich finanziell derzeit "genau auf Kante" befinde. Die zusätzlichen Mittel seien notwendig, um das Großprojekt ohne Verzögerungen weiterzuführen.

Kosten in Baubranche laufen davon

Meyers scheidender Vorgänger Rainer Lange stellte klar, dass die Kostensteigerungen allein der in der Planungsphase so nicht absehbaren rasanten Kostenentwicklung in der Baubranche geschuldet sei und nicht etwa auf Planänderungen zurückzuführen sei. "Wir fühlen uns von der Baubranche erpresst", sagte Lange. Gegenwärtig sei von einer Kostensteigerung von einem Prozent in jedem Monat auszugehen. Ohne die Budgeterhöhung könnten keine Aufträge mehr vergeben werden. Lange verwies zudem darauf, dass das Kursbecken sich nach Einschätzung von Bäderchef Henry Peukert rechnen werde und somit eine "lohnende Investition" sei.

Teurer Sprungturm

Und auch das Sprungturm-Argument von Marion Daniel knöpfte sich Lange in einer seiner letzten offiziellen Äußerungen als Erster Gemeindedirektor vor: Auch die Sanierung des Sprungturms hätte mehr als 150.000 Euro gekostet. Die FDP-Ratsfrau ließ sich jedoch nicht überzeugen und enthielt sich zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Jürgen Struthoff bei der Abstimmung über den Nachtragshaushalt der Stimme.