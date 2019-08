Ganderkesee. Das Unwetter am Mittwochabend hat in Delmenhorst seine stärksten Spuren hinterlassen. Doch auch in Gemeinde Ganderkesee hatten Helferinnen und Helfer gut zu tun. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass der Ortsteil Heide ein Problempunkt bei starken Regengüssen ist.

Umgestürzte Bäume, auf Straßen gefallene dicke Äste, vollgelaufene Keller. Diese und andere Fälle haben bei dem Unwetter am Mittwoch die Ganderkeseer Feuerwehren gefordert. Wie Benjamin Mahlstedt, Sprecher der Kameraden in der Gemeinde, mitteilt, ist die Feuerwehr seit Beginn des Unwetters am Mittwochabend elf Mal zu Einsätzen ausgerückt. Verglichen mit der Anzahl der Einsätze der Feuerwehren in Delmenhorst, es waren rund 150, sind das verschwindend wenige – zum Glück. Denn so konnten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Havekost/ Hengsterholz in der Delmestadt aushelfen, sagt Mahlstedt. "Ganderkesee hat nur einen Ausläufer des Unwetters abbekommen, große Schäden sind nicht zu verzeichnen, wenngleich wir am Donnerstag wegen heruntergestürzten Ästen noch mit Aufräumarbeiten zu tun hatten", sagte er. (Das ist die Bilanz des verheerenden Unwetters in Delmenhorst.)

Offene Gullis als Gefahr für Autofahrer



Diesen Tenor stützte auch Uwe Nordhausen, Geschäftsführer des Kommunalservice Nordwest Ganderkesee-Hude. "Wir sind sehr glimpflich davongekommen. Die größten Schäden bestanden in zwei umgestürzten Bäumen zum Beispiel am Ammerweg in Bookholzberg." Zudem seien an der Elmeloher Straße größere Mengen Wasser von der Straße auf Grundstücke gelaufen. "Einige Gullideckel sind hochgekommen. Dass bei so einem Wetter trotzdem Autos fahren, kann darum gefährlich werden, wenn sie über offene Abflüsse fahren oder in Senken die Kraft des Wassers unterschätzen und dann stecken bleiben." Laut Nordhausen will der Kommunalservice nun nacharbeiten und betroffene Gullideckel fest verschrauben, um solche Gefahren künftig auszuschließen.



Schlechter Wasserabfluss in Heide



Von überschwemmten Flächen war am Mittwoch auch der Ganderkeseer Ortsteil Heide betroffen, sagte der Geschäftsführer des Zweckverbandes. Als Beispiele nannte er den Hermann-Allmers-Weg oder den Ginsterweg. "In weiten Bereichen in Heide verläuft die Entwässerung eher problematisch." Das liege an den dortigen älteren Wohngebieten, wo in die Jahre gekommene Abflusssysteme zum Einsatz kämen. "Diese sind bei Unwetterereignissen wie am Mittwoch einfach überfordert."

Schäden durch umstürzende Bäume



Neben Ganderkeseer Gebieten waren weitere Bereiche des Landkreises Oldenburg von Schäden durch die Regenmassen betroffen: Vor allem in Dötlingen tobte sich das Unwetter aus. Nach Angaben des Dötlinger Feuerwehrsprechers Jannis Wilgen lief der Keller des historischen Tabkenhofes voll. Auch lief Wasser in Teile der Sporthalle der Grundschule Dötlingen. Besonders getroffen hat es die Gastronomie Dötlinger Hof, deren Keller einen Meter unter Wasser stand, auch in den Festsaal lief das Wasser, berichtet die Agentur Nonstopnews. Allein in Dötlingen registrierte die Feuerwehr 30 Einsätze. Im Hatter Ortsteil Sandkrug stürzte ein Baum auf ein Carport und begrub zwei Autos unter sich. Ein ähnliches Bild bot sich auch in Ostrittrum, wo das Unwetter mehrere Bäume umgerissen hatte.