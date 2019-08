Pastorin Julia Klein wird in ihr Amt in Stenum eingeführt CC-Editor öffnen

Pastorin Julia Klein (links) übernimmt die offene Pfarrstelle in Ganderkesee. Die geschäftsführende Pastorin der Kirchengemeinde Ganderkesee, Susanne Bruns (rechts), freut sich auf die neue Kollegin. Foto: Dirk Hamm

Stenum. Am kommenden Sonntag, 1. September, wird um 14.30 Uhr die offizielle Einführung von Julia Klein in ihr Amt auf die offene Pfarrstelle in Ganderkesee gefeiert. Ab dann wird die 34-Jährige für den Pfarrbezirk Stenum zuständig sein.