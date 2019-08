Ganderkesee. Am Mittwoch, 18. September, begrüßen die Jusos aus dem Landkreis Oldenburg und Delmenhorst SPD-Umweltminister Olaf Lies in Ganderkesee. Bei einer Diskussion soll es um das Thema „Mobilität 2.0“ gehen.

Wie kommen wir in Zukunft von A nach B? Wie kommen wir einer klimaneutralen Wirtschaft näher? Diese und weitere Fragen wollen die Jusos aus dem Landkreis Oldenburg und aus Delmenhorst mit Gästen und dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies unter dem Slogan „Mobilität 2.0 - Wie bewegt sich Niedersachsen?“ am Mittwoch, 18. September, diskutieren.

SPD-Minister gibt Einblick in Entwicklungen

Zunächst wird der SPD-Minister einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Antriebstechnologien geben und erläutern, wie dem Ziel eines möglichst emissionsfreien Verkehrs in Niedersachsen, auch im ländlichen Raum, näher gekommen werden kann. Im Anschluss können alle Anwesenden Fragen stellen und diskutieren.

Jusos freuen sich auf Diskussion

„Gerade im ländlichen Raum stehen wir vor der Frage, wie wir uns möglichst klimaneutral fortbewegen können“, freut sich die Juso-Vorsitzende aus dem Landkreis Oldenburg Kimberly Knaupe auf die Veranstaltung. Die Delmenhorster Ronja Elster und Daniel Krauss ergänzen: „Mit Olaf Lies haben wir den aktuellen Umwelt- und früheren Wirtschaftsminister zu Gast und damit geballte Fachkompetenz im Bereich Klima, aber auch im Bereich Wirtschaft“.

Anmeldung zur Veranstaltung erbeten

Die Veranstaltung findet am 18. September um 18 Uhr im Gasthof Menkens an der Schierbroker Straße 75 in Ganderkesee statt. Zur besseren Planbarkeit bitten die Jusos um Anmeldung per E-Mail an matthias.kluck@yahoo.de.