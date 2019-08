Feuer zerstört Nebengebäude in Hude CC-Editor öffnen

Hoher Sachschaden ist bei einem Feuer in Hude entstanden. Foto: Michael Gründel

Hude. Aus bisher ungeklärter Ursache ist es am Dienstag gegen 20.30 Uhr zu einem Brand eines Nebengebäudes am Mönchsweg in Hude gekommen.