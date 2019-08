Prinzhöfte. Sturmschäden, Trockenheit, Borkenkäfer: Vor allem Fichten und Buchen sterben unter dem Dauerdruck der letzten Jahre massenhaft ab.

Man muss ganz nah an den Fichtenstamm herangehen, dann sind sie gut zu erkennen, die unzähligen kleinen Löcher. Es handelt sich um Ausfluglöcher, die der Borkenkäfer gebohrt hat. Bezirksförster Hubert Brüning hat anhand eines Rindenstücks eine Hochrechnung angestellt: Circa 10.000 solcher Löcher weist allein der Stamm dieser Fichte auf, die in einem vom Borkenkäfer heimgesuchten Waldstück auf der Großen Höhe in Prinzhöfte einen traurigen Anblick abgibt.

Schwindelerregende Vermehrung

Die Vermehrungsfähigkeit des Bäume abtötenden Schädlings ist atemberaubend: "Aus einem Käfer werden über drei Generationen 50.000 Käfer", erklärte Brüning am Dienstag bei einer Waldbegehung. Auf Einladung der hiesigen Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen (CDU) schauten sich auch der Waldbeauftragte der Bundesregierung Cajus Caesar und der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Oldenburg-Delmenhorst Günter Westermann die Schadenssituation vor Ort an.

Waldsterben schreitet täglich voran

Brüning führte die Gruppe in eines der Waldstücke, in denen sich das grüne Idyll großflächig in das triste Braun abgestorbener Nadelbäume verwandelt hat. Und das Absterben gehe ganz schnell vonstatten, innerhalb von Wochen sei eine befallene Fichte tot, sagte Brüning.

Caesar berichtete, dass deutschlandweit durch Sturmschäden und Schädlingsbefall bereits rund 120.000 Hektar Wald abgestorben sind. Das klingt angesichts eines Gesamtbestands von elf Millionen Hektar Wald vielleicht noch nicht besonders dramatisch. Doch Caesar warnt: "Jeden Tag kommen mehr abgestorbene Flächen hinzu."

Dürresommer schlagen zu Buche

Vor allem betroffen sind laut den beiden Fachleuten Fichten und Buchen. Beide Baumarten sind demnach besonders anfällig für die Trockenheit, die zwei aufeinanderfolgende Dürresommer mit sich gebracht haben. "Die Bäume sind durch die Trockenheit so gestresst, dass sie anfällig werden für Schädlinge und Pilze", erklärte der Waldbeauftragte.

Den Schaden des fortschreitenden Waldsterbens spüren nicht nur die privaten Waldbesitzer, die durch die schlechteren Vermarktungsmöglichkeiten der abgestorbenen Bäume wirtschaftliche Einbußen zu tragen haben. Die gesamte Gesellschaft sei betroffen, betonte Grotelüschen und rechnete vor: Mit einer Speicherleistung von 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid bindet der Wald in Deutschland 14 Prozent des jährlichen Ausstoßes dieses klimaschädlichen Gases.

Anzeige Anzeige

Bessere Mischung soll's richten

Cajus Caesar berichtete von dem Projekt, mit Mitteln des Waldklimafonds großflächige Wiederaufforstungen zu finanzieren. Entscheidend sei dabei eine optimale Mischung mit Baumarten, die deutlich klimaresistenter sind, etwa Douglasien, Küstentannen und Roteichen.

Passend dazu führte Brüning die Gruppe zu einer Douglasienaufforstung nur wenige Meter entfernt von den abgestorbenen Fichten. Der Bezirksförster warb für eine optimistische Grundhaltung: "Wir dürfen nicht immer nur weinen, sondern wir müssen nach vorne gucken." Dazu brauche es ein Konzept.

Mehr Mittel für Waldprojekt

Das wiederum kostet Geld: Die Mittel für das Wiederaufforstungsprogramm mit klimaresistenten Mischbaumarten müssten massiv aufgestockt werden, wünscht sich der Waldbeauftragte. Die Abgeordnete sicherte zu, sich dafür bei den anstehenden Klima- und Haushaltsverhandlungen einzusetzen.