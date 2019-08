Landkreis. Ein Auto ist am Montag auf der Autobahn 1 bei Harpstedt abgebrannt. Dadurch entstand ein sieben Kilometer langer Stau.

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Montag gegen 11.20 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener in der Gemeinde Harpstedt gekommen. Der 45-jährige Halter aus dem Kreis Minden-Lübbecke bemerkte laut Autobahnpolizei einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug. Er konnte es noch auf den Seitenstreifen lenken, bevor er Flammen aus dem Motorraum bemerkte.

15.000 Euro Schaden

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Dazu musste die Autobahn zeitweilig voll gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Um 12.43 Uhr waren alle Spuren wieder freigegeben, zwischenzeitlich betrug die Staulänge etwa sieben Kilometer. rühl