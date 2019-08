Luftsportverein Hude schafft sich neuen Segelflieger an CC-Editor öffnen

Kurzeinführung in die Segelfliegerei: Der SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku (Mitte) ließ sich von Berufspilot Norbert Lautner (rechts) das Cockpit erklären. Christoph Hoffmann (links) hat auch schon Erfahrungen gesammelt. Foto: Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Mit einem neuen Segelflieger will der Luftsportverein Hude versuchen, sowohl den alten, als auch neuen Mitgliedern eine neue Attraktion zu liefern. Was das 100.000 Euro teure Flugzeug kann, zeigte der LSV am Sonntag.