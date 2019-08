Letztes Mal Flohmarkt in Lüschens Bauerndiele in Stenum CC-Editor öffnen

Beim Flohmarkt in "Lüschens Bauerndiele" in Stenum gehen einige Schätze über den Tisch. Foto: Thorsten Konkel

Stenum. Zum letzten Mal findet in "Lüschens Bauerndiele" in Stenum am 1. September ein Flohmarkt statt. Dabei wird das Inventar des früheren Gastronomiebetriebs verkauft.