Steinkimmen. Kräftig gefeiert wurde am Wochenende beim Schützenverein Sandersfeld: Das Schützenfest stand wieder auf dem Programm. Geschossen wurde auch: Erfolgreich waren Holger Blankemeyer und Sabine Strempler, die als Königspaar die Sandersfelder Schützen anführen.

Kräftig gefeiert wurde am Wochenende beim Schützenverein Sandersfeld: Das Schützenfest bei der Waldschänke am Fernsehturm im Nachbarort Steinkimmen stand wieder auf dem Programm. Das sommerliche Wetter sorgte für ein rundum gelungenes Schützenfest, an dessen Ende am Sonntagabend die Proklamation des neuen Königshauses stand.

Holger Blankemeyer und Inga Strempler bilden neues Königspaar

Dabei wurde Holger Blankemeyer zum neuen Schützenkönig ausgerufen. Ihm stehen die beiden Adjudanten Hans-Dieter Haschen und Gerold Sparke, der Vorjahres-König, zur Seite.

Das Königspaar bildet Blankemeyer im kommenden Jahr gemeinsam mit Sabine Strempler: Sie ist neue Königin der Sandersfelder Schützen geworden. Ihre Adjudantinnen wurden Ute Nienaber und Inga Schröder. Zum neuen Alterskönig wurde Rolf Imholze gekürt, Vizekönig wurde Ingo Haverkamp.

Renke Gramberg wird Sandersfelder Jugendkönig

Beim Nachwuchs ließ sich Renke Gramberg als neuer Jugendkönig feiern. Seine Adjudanten wurden Hakon Ahlers und Jana Gramberg. Bei den Schülern setzte sich Vida Nienaber durch. Ihr stehen Jeremie Rüscher und Friederike Ahlers zur Seite.

Harald Popken erhält Schützenfestpokal

In diesem Jahr vergab der Schützenverein Sandersfeld auch wieder die Heinrich-Witte-Plakette. Sie ging an Rolf Imholze. Zum König der Könige wurde Harald Popken ernannt. Er erhielt auch den Schützenfestpokal. Neue König der Königinnen wurde Inga Schröder. Zum Abschluss des Schützenfest-Wochenendes fand am Sonntagabend der traditionelle Königsball statt.