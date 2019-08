Stenum. Vier Messdiener hören in der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Stenum auf. Zuerst gab es eine Predigt, dann ein Sommerfrühstück.

Abschied nehmen hieß es am Sonntagvormittag in der kleinen katholischen Kirchengemeinde St. Michael am Kehnmoorweg in Stenum. Denn für Maria Tönnies, Lennart Garms, Paul Göddertz und Jasper Biermann, alle zwischen 15 und 19 Jahren alt, ging die Zeit als Messdiener zu Ende. Alle erhielten von Annette Dick, Mitglied des kirchlichen Gemeindeausschusses, ein Geschenk als Dank für ihre langjährige Tätigkeit für die katholische Kirche.

45 Personen im Gottesdienst

Anschließend gab es ein Sommerfrühstück im Freien für alle, die am Sonntag zur Messe gekommen waren. Und das waren rund 45 Personen – deutlich mehr als sonst. „Denn zu den anderen Gottesdiensten kommen normalerweise zwischen 20 und 30 Kirchenmitglieder“, sagt Annette Dick, die zu einer Reihe von Ehrenamtlichen zählt, die für die Kirchengemeinde im Einsatz sind und dafür sorgen, dass alles gut organisiert und vorbereitet ist. Mit dabei sind außerdem Elisabeth und Helmut Kühling, Ingrid Bujak, Käthe Gelker, Jessica Kaufmann, Alexandra Tönnies und Simone Mattfeld-Garms. Hauptamtlich macht Marianne Etrich mit. Sie wies während des Gottesdienstes, der unter dem Motto „Wo spüre ich Gott in meinem Leben?“ darauf hin, dass man Gott nicht nur in ernsten Situationen spüre, sondern auch dann, wenn es um Spaß und Freude gehe.

Kirchenmitglieder machen vieles gemeinsam

„Wir sind hier nur eine kleine Kirchengemeinde. Aber wir unternehmen vieles gemeinsam – wenn es zum Beispiel um unseren großen Garten geht. Und wir reden alle miteinander“, weiß Annette Dick. Das zeigte sich gestern auch beim Sommerfrühstück, bei dem sich zahlreiche Gemeindemitglieder bis zur Mittagszeit austauschten.

Nur noch neun Messdiener

Mit dem Weggang der vier Älteren hat sich die Zahl der Messdiener inzwischen auf neun reduziert, hieß es am Sonntagvormittag. Für sie finden einmal im Monat Messdiener-Stunden statt. Dabei werden Annette Dick zufolge unter anderem gemeinsam mit Mitgliedern des Gemeindeausschusses Predigten vorbereitet und vorgetragen. Es werden Gesellschaftsspiele gespielt. Es dreht sich um Besprechungen. Und es wird auch darüber beraten, wenn es um Backen und Basare im Advent geht.

Seniorenkreis trifft sich

Neben den Jugendlichen kommen auch die Älteren zusammen. Denn einmal im Monat, jeden ersten Mittwoch ab 15 Uhr, gibt es einen Seniorenkreis. Er beginnt mit einer Messe, danach folgen eine Kaffeetafel und Gespräche. Und einmal im Jahr gibt es einen Ausflug.

Am 6. Oktober Erntedankgottesdienst und Dorffest

Die nächste größere Aktion auf dem Gelände von St. Michael findet am 6. Oktober statt. Für diesen Tag ist ein ökumenischer Erntedankgottesdienst mit dem Timotheus-Haus in Stenum geplant. Danach folgt das Dorffest, das der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum auf die Beine stellen will.