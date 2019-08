Ganderkesee. Das Auto hat zwar einen Totalschaden erlitten, aber die Fahrerin ist am Samstag bei einem Unfall in Falkenburg nur leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei gegen 17.35 Uhr auf der Hauptstraße in Falkenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 18-jährige Fahrerin aus Ganderkesee mit ihrem VW Lupo in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden.