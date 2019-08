Delmenhorst/ Landkreis . Ein volles Programm wird an diesem Wochenende den Delmenhorstern und den Landkreis-Bewohnern geboten.

Größte Veranstaltung ist die „Erlebwas“-Messe Landtage Nord auf dem Gelände von Helmut Urban in Wüsting in der Gemeinde Hude. Die Messe, zu der wieder mehrere 10000 Besucher erwartet werden, ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. 600 Aussteller sind mit dabei, die über Landwirschaft, Bau, Haushalt, Garten, Auto, Haustiere, Gesundheit, Ernährung und Energie informieren. Außerdem gibt es ein umfangreiches Aktionsprogramm.

Hökermarkt in Hasbergen

Massen wird auch der Hökermarkt am Sonntag von 10 bis 17 Uhr auf der Hasberger Dorfstraße anlocken. Der ausrichtende Hasberger Verkehrsverein geht von etwa 18000 Besuchern aus, die morgen durch das idyllische Dorf flanieren. Zu Stoßzeiten geht es oft nur langsamen Schrittes voran. Entlang der Dorfstraße, dem Mühlenkamp und der Delmestraße werden an etwa 400 Ständen verschiedenste Waren feilgeboten. Von Schallplatten über Handtaschen bis hin zu Kinderspielzeug reicht das Angebot der Hobby-Händler.

Eine Reihe von Sommerfesten

Darüber hinaus werden an diesem Wochenende auch einige große Feste in Delmenhorst gefeiert – zum Beispiel am Samstag ab 16 Uhr das Sommerfest des Hegerings Delmenhorst auf dem Gelände der Gärtnerei Plate in Annenheide. In diesem Jahr soll es ein sehr großes Fest mit Tombola, Infomobil, Jagdhornbläsern und vielem mehr geben, heißt es in einer Ankündigung.

Verein "Brücke" feiert

Am Sonntag findet dann von 11 bis 16 Uhr das Sommerfest des Vereins „Brücke“ und der Polizei auf dem Gelände des gemeinnützigen Vereins an der Wissmannstraße statt. Es gibt ein buntes Programm für die ganze Familie: Unter anderem erwartet die Besucher eine Hüpfburg für die Kinder, Glücksrad, eine Tombola ohne Nieten, ein Löschfahrzeug und Wasserspiele der Feuerwehr. Das DRK ist mit einem Rettungswagen und dem Jugendrotkreuz vertreten. Die Polizei ist mit einem Überschlagsimulator sowie einem Präventionsstand dabei.

Kinderfest vor Klinik

Ein Kinderfest wird am Sonntag im Mutter-Kind-Zentrum des Josef-Hospitals gefeiert. Auf der Wiese vor der Kinderklinik können große und kleine Besucher von 11 bis 17 Uhr einiges entdecken. Neben Besichtigungen der Räume des Zentrums und einer Kreißsaalführung gibt es ein buntes Programm mit Angeboten wie Kinderschminken, Ponyreiten und einer Bastelstation. Um selbst aktiv zu werden, eignen sich vor allem die Gips-Station. Und es gibt noch einen Tombola-Stand. Das Motto dabei: Jedes Los gewinnt.

Reiter vergeben Meistertitel

Sportlich ist auch einiges los: Der Kreisreiterverband Delmenhorst vergibt an diesem Wochenende seine Meistertitel in der Dressur und im Springen. Die Prüfungen finden während des Turniers des RV Hohenböken statt. Auf der Anlage des Vereins am Reiterweg werden heute und morgen jeweils ab 6.30 Uhr die ersten Konkurrenzen ausgetragen. Die Finalprüfungen der Kreismeisterschaften beginnen morgen um 15 Uhr (Springen) und 17 Uhr (Dressur).

Das Wetter dürfte auch mitspielen: Angekündigt sind Temperaturen um 30 Grad.