Ganderkesee. In der Gemeinde Ganderkesee werden aufgrund von Straßenarbeiten in der kommenden Woche die beiden Kreisstraßen K335 (Stenumer Straße) und K342 (Birkenheider und Havekoster Straße) für jeweils zwei Tage voll gesperrt.

In der kommenden Woche werden auf den Kreisstraßen K335 (Stenumer Straße) und K342 (Birkenheider und Havekoster Straße) in der Gemeinde Ganderkesee Schadstellen im Fahrbahnbereich saniert. Im Zuge dieser Arbeiten werden die beiden Straßen in bestimmten Abschnitten für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Bereiche aber weiterhin passieren. Darauf weist die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung hin.

Umleitungen sind ausgeschildert

Demnach wird die K342 beginnend südlich der Einmündung „Am Kamphusmoor“ bis südlich der Einmündung Marschweg in Höhe der Havekoster Kreuzung am Montag und Dienstag, 26. und 27. August, gesperrt. Die Umleitung führt über die B213 (Wildeshauser Landstraße).

Die K335 wird derweil vom Verbindungsweg „Hinter der Wallhecke“ bis zur Einmündung Stedinger Straße am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. August, gesperrt. Die Umleitung über die Stedinger Straße und die Nutzhorner Landstraße bis zur Straße „Am Hühnengrab“ ist ausgeschildert.