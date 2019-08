Vorplatz von Bücherei und Kita in Ganderkesee erhält neues Gesicht CC-Editor öffnen

Der Parkplatz vor der Kita an der Raiffeisenstraße in Ganderkesee soll zugunsten von mehr Grün verschwinden. Foto: Melanie Hohmann

Ganderkesee. Der Platz vor der Gemeindebücherei und der Kindertagesstätte Habbrügger Weg an der Raiffeisenstraße in Ganderkesee soll komplett umgestaltet werden. Das hat der Ausschuss für Soziales und Gesellschaft am Donnerstag beschlossen.