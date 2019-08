Wildeshausen. Alles nur ein Zufall? Als Polizeibeamte in Wildeshausen einen voll besetzten Pkw antrafen, saß ein betrunkener 32-jähriger Mann auf dem Fahrersitz. Der soll den Wagen aber nicht gefahren sein, wie Zeugen nun vor dem Amtsgericht Wildeshausen aussagten.

