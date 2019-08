Dötlingen. Unbekannte Täter haben in Dötlingen einen Container aufgebrochen und daraus alkoholische Getränke im Wert von rund 1000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei erst an diesem Donnerstag berichtet, brachen der oder die Täter den Container an der Wildeshauser Straße bereits in der Zeit zwischen vergangenen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 15 Uhr, gewaltsam auf.

Sie entwendeten alkoholische Getränke im Wert von rund 1000 Euro und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (04431) 94 11 15 bei der Polizei zu melden.