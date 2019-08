Tödlicher Verkehrsunfall am Steenhafer Berg in Stenum CC-Editor öffnen

Ohne Fremdeinwirkung ist ein 56-jähriger Mann aus Ganderkesee am Mittwoch frontal gegen einen Baum gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Foto: Günther Richter

Stenum. Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwoch in Stenum in der Gemeinde Ganderkesee gekommen.