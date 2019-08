Hude. Das war mal ein ungewöhnlicher Gottesdienst: Vor der Ruinen-Kulisse des ehemaligen Zisterzienserklosters in Hude haben knapp 70 katholische Gläubige die Marienvesper der Gemeinden des Dekanates Delmenhorst gefeiert.

Der Vespergottesdienst findet immer am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt am 15. August statt. Obgleich seit Jahrhunderten verlassen, ist die Klosterruine in Hude ein besonderer Ort für die Katholiken der Region, betonte Pfarrer Guido Wachtel. So ist das Siegel des alten Klosters seit Gemeindegründung auch das Pfarrsiegel der St.-Marien-Gemeinde in Delmenhorst und Ganderkesee. Das Dekanat besteht seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit entstand durch die Industrialisierung und den Zuzugs vieler Menschen aus katholisch geprägten Landstrichen wieder katholisches Leben in der Region.

Aktuelles eingestreut

Es gab schon Gottesdienste vor der Klosterruine. Allerdings ist das Gelände seit dem vergangenen Jahr wegen brüchig gewordener Mauern durch Bauzäune abgesperrt. Besucher können der Ruine nur über Führungen näherkommen. Noch in diesem Jahr soll eine Sanierung der Klosterruine beginnen.

Zwischen Gebeten, Liedern und der Segnung der speziell für diesen Anlass gebundenen und verteilten Kräutersträuße streute Pfarrer Wachtel in den Fürbitten auch Aktuelles und Kirchenpolitisches ein und bat, die Veränderungen der katholischen Kirche, von kleinen Gemeinden bis hin zur Weltkirche, „zu wagen“.

Gemütlicher Ausklang in Marienkirche

Anschließend traf sich die meisten Gottesdienstbesucher zu Kuchen und Tee in der Huder Marienkirche. Einer der nächsten Termine für die St.-Marien-Gemeinde außer der Reihe ist das Gemeindefest am 7. und 8. September in Delmenhorst mit Seniorencafé am Samstag (15 Uhr) sowie am Sonntag mit Gottesdienst (10 Uhr), Kinderspielen und Essen aus vielen Ländern