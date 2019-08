Freibadumbau in Ganderkesee schon weit vorangeschritten CC-Editor öffnen

Noch ist das Hineinspringen nicht zu empfehlen: Freibadchef Henry Peukert begutachtet das neue Kursbeckengebäude, das im Rohbau bereits steht. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

Ganderkesee. Die diversen Becken des im Umbau befindlichen Freibads in Ganderkesee nehmen immer mehr Gestalt an. So geht es auf der Großbaustelle weiter.