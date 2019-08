Ganderkesee. Nach „Kaffee Klaus“ verkauft nun „Coffee Jungle“ im Gymnasium Ganderkesee kleine Stärkungen für den Schulalltag.

In der Pause brummt der Laden, dann tobt die Schülerschar gewissermaßen durch den „Coffee Jungle“ im Gymnasium Ganderkesee. Wo noch vor den Schulferien „Kaffee Klaus“ Brötchen und Kaffee verkauft hat, verteilt seit dem neuen Schuljahr ein neuer Betreiber Pausensnacks und Getränke an die Schüler. Der Betreiber Coffee Jungle ist kein Unbekannter auf dem Ganderkeseer Campus, das Unternehmen führt auch die Mensa in der benachbarten Oberschule.

Burger und Wraps

Die Schüler scheinen den Abschied vom Ganderkeseer Urgestein Kaffee Klaus schnell überwunden zu haben. Das könnte allerdings auch am Angebot liegen, das Coffee Jungle den jungen Kunden bietet. „Wir wollen mehr in Richtung Burger und Wraps gehen, also Essen, das Jugendliche anspricht, das aber gleichzeitig gesund sein soll“, erklärt Projektleiter Wolfgang Otto. Auch das Milchmixgetränk Jungle Shake haben Otto und die fünf weiteren Mitarbeiter auf dem Campus im Angebot. Dazu gibt es Wiener Würstchen für den etwas größeren Hunger, belegte Brötchen und Muffins. Außerdem jede Menge Süßigkeiten. Und Cola. Man könnte sagen, der Coffee Jungle ist ein Paradies für Schüler.

Schulleiterin skeptisch

Allerdings nicht für ihre Eltern. Und auch nicht für die Schulleitung. So macht Dr. Renate Richter wenig Hehl aus ihrer Skepsis dem neuen Betreiber gegenüber. „Wir wünschen uns ein ausgewogenes Verhältnis von gesunden und nicht so gesunden Dingen“, sagt die Schulleiterin. Was sie meint ist: Das Essen am Kiosk sollte deutlich gesünder sein, als es ist – weniger Zucker, weniger Fett. Und noch etwas stört Dr. Renate Richter und auch die Elternvertreterin Katrin Keltsch ganz massiv: Plastik. Joghurt und Ost sind nur in Plastikbechern zu bekommen. „Der Schulvorstand hat sich ganz eindeutig für die Plastikfreiheit an unserer Schule ausgesprochen“, sagt Katrin Kelsch, die auch Mitglied im Schulvorstand ist, „bei jedem Schulfest schaffen wir es, Geschirr und Besteck mitzubringen und plastikfrei zu feiern. Und in der Schulcafeteria soll das nicht möglich sein?“

Teure Alternativen

Wolfgang Otto und seine Kollegin Susanne Lahmann können die Kritik durchaus nachvollziehen, verweisen allerdings darauf, dass sie als professionelle Betreiber auch wirtschaftlich denken müssen. „Die Alternativen zu Plastik sind doppelt so teuer, das rechnet sich nicht“, sagt Wolfgang Otto. Langfristig sollen allerdings plastikfreie Verpackungsalternativen im Coffee Jungle verwendet werden, außerdem Mehrwegbecher. Den Kaffee gibt es schon jetzt in Tassen.

Schwierige Betreibersuche

Axel Lindemann, stellvertretender Schulamtsleiter des Landkreises, verweist darauf, dass das Betreiben eines Schulkiosks keine einfache Sache ist: „Wir haben Probleme, Betreiber zu finden und sind froh, dass Coffee Jungle in Ganderkesee aktiv ist.“ Der Landkreis zahlt dem Betreiber unter anderem Kosten für Strom und Wasser, eine Pacht fällt ebenfalls nicht an. Trotzdem, so Wolfgang Otto, sei die Versorgung in der Schule ein hartes Geschäft. Der Mittagstisch in der Oberschule wird nur von rund 30 Schülern genutzt, obwohl es täglich drei Gerichte zur Auswahl gibt, darunter ein vegetarisches. Aber die Konkurrenz im Ort ist groß, viele Schüler stillen ihren Hunger in umliegenden Schnellrestaurants oder Supermärkten. Mit der Cafeteria im Gymnasium hoffen die Betreiber nun, mehr Umsätze zu generieren.

Dr. Renate Richter und Wolfgang Otto haben vereinbart, sich bald in Ruhe über das Angebot im Coffee Jungle zu unterhalten. Und darüber, wie man auf zu viel Süßes und zu viel Plastik vielleicht verzichten kann.