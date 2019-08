Bookholzberg. Sportlich geht es am Samstag, 24. August, rund um die Kindertagesstätte Sonneninsel am Vollersweg in Bookholzberg zu: Ein großes Bewegungsfestival mit vielen Sport- und Spielangeboten soll Kinder bis etwa zwölf Jahren zum Mitmachen anregen.

Für das mit einem Flohmarkt verknüpfte sportliche Fest haben die Einrichtung der Lebenshilfe, der Bookholzberger Turnerbund (BTB), der Kreissportbund und der Förderverein der Kita Sonneninsel organisatorisch ihre Kräfte gebündelt. Am Samstag geht es um 13.30 Uhr los. Rund drei Stunden haben die Organisatoren für die Doppel-Veranstaltung angesetzt. Und nehmen es mit dem Ende nicht so streng: "Wenn wir noch eine volle Hütte haben, sind wir bereit, etwas Zeit dranzuhängen", versprach Kita-Leiterin Edith Ohlenbusch am Montag bei der Vorstellung des Programms.

Freude an der Bewegung statt Wettkampf

Zugleich hob Ohlenbusch hervor, dass es bei dem Bewegungsfestival nicht um einen strengen Wettkampfcharakter gehe, sondern im Gegenteil um den Spaß an der Bewegung. Die Freude von Kindern und Jugendlichen an der sportlichen Betätigung soll geweckt werden.

Mit Fußball, Handball und Judo werde der BTB am Samstagnachmittag drei seiner Kernsportarten vorstellen, kündigte BTB-Vorsitzender Helmut Steinmann an. Schießen, werfen, dribbeln und so weiter – an mehreren Stationen sollen die Trainingsformen der beiden Ballsportarten gezeigt werden. Bei der Kampfsportart Judo werde besonders darauf geachtet, so Steinmann, kindgerechte Übungen vorzuführen, um niemanden vom Mitmachen abzuschrecken. Bewusst würden auch Kinder aus dem Verein bei den Anleitungen mithelfen: "Dann sinkt die Hemmschwelle."

Für jede Station eine Perle

Die Fachkräfte des Kreissportbundes und der Sonneninsel sorgen dafür, dass am Samstag noch viel mehr Angebote ausprobiert werden können. Dazu zählen die Sportspiele Leitergolf und Fußballdarts sowie Low-T-Ball, welches Kinder an das Tennisspiel heranführt. Auch bei Kindertänzen können sich die jungen Besucher einreihen.

Den locker-spielerischen Charakter des Bewegungsfestivals unterstreichen zudem Angebote wie Entenangeln, Dosenwerfen und eine Kinderdisco. Jedes Kind erhält zu Beginn ein Band mit einer Perle. Für jede absolvierte Station gibt es eine Perle dazu.

Für den Flohmarkt anmelden

Ergänzt wird das Bewegungsfestival um die "Sportart" Stöbern: Der Förderverein organisiert den Flohmarkt, der auf dem Parkplatz der Kita zu finden sein wird. Das Motto laute "von Eltern für Eltern", so Vorstandsmitglied Anja Ahlers. Von Spielzeug bis Kleidung sollten es kinderbezogene Sachen sein, die über den Tapetentisch gehen.

Ahlers weist darauf hin, dass eine Anmeldung für den Flohmarkt unbedingt erforderlich ist. Unter Telefon (04223) 8471 besteht dazu bis Freitag, 12 Uhr, die Möglichkeit. Der Förderverein nimmt eine Pauschale von fünf Euro. Die Stände können am Samstag ab 12.30 Uhr aufgebaut werden.

Kinder wünschen sich Niedrigseilgarten

Auch für das leibliche Wohl sind die Mitglieder des Fördervereins zuständig. In einer Cafeteria werde Kuchen "für kleines Geld" angeboten, so Ahlers. Außerdem gibt es Bratwurst und Kaltgetränke.

Mit den Spenden und Einnahmen dieses Tages soll die Realisierung eines "großer Wunsches unserer Kinder" durch den Förderverein näherrücken, erklärte Edith Ohlenbusch: Die Kita Sonneninsel soll einen Niederigseilgarten erhalten. Rund 5000 Euro koste dieses Vorhaben: "Da müssen wir noch ein bisschen sammeln."