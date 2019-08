Schirme bei "Woodstock lebt!" so gefragt wie bunte Kopftücher CC-Editor öffnen

Diese Band vereint Woodstock-Zeitzeugen: Als "Big Three" rocken Kalle Popp, Ede Stix und Frank Groove in Hatten. Foto: Tammo Ernst

Hatten. Gutes Wetter kann man bei einer Woodstock-Hommage wohl kaum erwarten. Und so waren beim 24-Stunden-Event „Woodstock lebt!“ am Wochenende in Hatten Wetterjacken und Regenschirme genauso gefragt, wie bunte Kopftücher und Schlaghosen.