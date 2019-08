Urneburg. Die Urneburger Schützen haben am Samstag bei der "Big Urneburg"-Party die Nacht zum Tage gemacht. Das Schützenfest geht am Montag in den dritten und letzten Tag.

„Big Urneburg“ hieß es am Samstagabend im Festzelt beim Schützenfest des SV Urneburg. Die traditionelle Fete am Abend des ersten Schützenfesttages lockte neben den Grauröcken auch viele Partygänger aus dem Ort und umzu an. DJ Björn heizte dem Publikum kräftig ein.

„Big Urneburg“ steht aber auch über der gesamten Veranstaltung, die in dem Ganderkeseer Ortsteil im XXL-Format daherkommt. Nicht an zwei, sondern an drei Tagen herrscht ordentlich Betrieb auf dem in einem kleinen Waldstück fast versteckt liegenden Schützengelände zwischen Oldenburger und Almsloher Straße. Am heutigen Montag geht das Fest somit in seine dritte Runde.

Dann hoffen die Schützen im Gegensatz zu den ersten beiden Tagen auf durchgehend geschlossene Himmelsschleusen. Wie schon des Öfteren in den vergangenen Jahren hatte es der Wettergott nicht so gut mit den Urneburgern gemeint. Vereinsvorsitzender André Westermann zeigte sich am Samstag in einer ersten Bilanz zwar nicht unzufrieden, wollte jedoch auch nicht verhehlen, dass das trübe Wetter manchen Besucher abgehalten hat. „Mehr geht immer“, sagte er trocken.

Ex-Majestäten Charline Ruge und Jan-Eike Lübsen geben Ketten ab

Höhepunkt am gestrigen Sonntag, dem Haupttag des Schützenfests, war die Proklamation der neuen Schützenkönige. Für die Majestäten mit dem Königspaar Charline Ruge und Jan-Eike Lübsen an der Spitze war das Ende ihrer Regentschaft gekommen, sie mussten ihre Ketten wieder abgeben. Wer in den kommenden zwölf Monaten bei den Urneburger Schützen regiert, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt gegeben.

Am Samstag stand traditionsgemäß der Nachwuchs im Vordergrund. Auf der Schießanlage wurden neben der Damenvogelkönigin der Schülerkönig und der Schülervogelkönig ermittelt. Der Kindernachmittag auf dem Festplatz hatte zwei Highlights zu bieten: Clown Ecki brachte die Kinder mit seiner lustigen Zaubershow zum Staunen und zum Lachen. Anschließend unterhielten Kinder und Jugendliche des TV Deichhorst die Besucher mit einer Turn-Show.

Königsball folgt am Montag in der Schützenhalle

Am heutigen Montag wird der Festplatz um 15 Uhr ein letztes Mal geöffnet, können es sich die Gäste mit Bratwurst, Eis, Meeresspezialitäten und gebrannten Mandeln gut gehen lassen. Die kleinen Besucher können sich auf der Hüfburg austoben. Es wird auch wieder geschossen: Neben den Preisen auf dem Sachstand geht es um die Titel der Vize- und Alterskönige, außerdem wird der Herrenvogelkönig II ermittelt. Das Schießen beginnt um 16 Uhr. Die Siegerehrung vor der Halle ist für 20 Uhr angesetzt. Anschließend klingt das Schützenfest in Urneburg mit dem Königsball in der Schützenhalle aus.