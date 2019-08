Hoyerswege. Vier Vereine, ein Ziel: Im Frühjahr 2020 soll die neue Vereinsanlage für Schützen-, Orts-, Turn- und Sportverein sowie Speelkoppel in Hoyerswege fertig sein. Am Samstag wurde Richtfest gefeiert.

In Hoyerswege geht es mit dem Feiern Schlag auf Schlag: Nach dem ersten Spatenstich und der Grundsteinlegung hat am Samstag nun das Richtfest zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten Gelegenheit gegeben, auf den Bau des Vereinsheims für die vier örtlichen Vereine anzustoßen. An die 150 Mitglieder, Nachbarn, Freunde und Dorfbewohner feierten am Nachmittag mit, als die Richtkrone auf die Dachkonstruktion bugsiert wurde, und stimmten "Hoch soll'n sie leben" an.

Turn- und Sportverein, Schützenverein und Speelkoppel Hoyerswege sowie der Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege – sie alle können es kaum erwarten, ihr neues Vereinsheim auf dem Grundstück zwischen dem Ehrenmal am Holzkamper Damm und der Straße An der Hackhorst zu beziehen. Das wird aber noch eine Weile dauern. Denn nachdem der Rohbau nun vollendet ist, ist noch viel Arbeit in den Innenausbau zu stecken.

Schützenfest 2020 in neuer Anlage

Ein exaktes Datum für die Fertigstellung des "Vereinsheims mit Sport- und Schießanlage", so der offizielle Name, können die Vereinsvertreter noch nicht nennen. So viel ist für Inge Holschen, Vorsitzende des Schützenvereins Hoyerswege, aber sicher: "Das Schützenfest 2020 soll im neuen Vereinsheim gefeiert werden." Termin für das Schützenfest im kommenden Jahr ist das zweite Wochenende im Juli. Läuft alles glatt, ist da die nagelneue Anlage schon längst eingeweiht. "Unser Bestreben ist, dass wir im Frühjahr fertig werden", sagt Dieter Coldewey vom gemeinsamen Bauausschuss der vier Vereine.

Dass der Bau bislang so gute Fortschritte gemacht hat, ist ganz besonders dem kräftigen Anpacken von Vereinsmitgliedern zu verdanken, die vieles in Eigenleistung zum Bauprojekt beisteuern. In ihrer Ansprache auf dem Richtfest hob Inge Holschen vor allem "unsere Maurer" hervor: Rainer Dannemann, Reiner Holschen und Hannes Emmler.

Sie hätten nach getaner Arbeit zum Broterwerb einen Teil ihrer Freizeit auf der Baustelle An der Hackhorst aufgewendet, nach dem Motto: "Nach der Arbeit ist vor der Arbeit." Rainer Dannemann, der Bruder der Schützenvereinsvorsitzenden, hat demnach gar 320 Arbeitsstunden auf der Baustelle verbracht.

Viele fleißige Hände

Holschens Dank galt darüber hinaus den Frauen und allen anderen "fleißigen Leuten, die die Handwerker mit Flüssignahrung und Süßigkeiten" versorgt haben. Dann dankte sie den Nachbarn, die am Donnerstagabend die bunt verzierte Richtkrone gebunden haben. "Es ist schön, zu sehen, was eine Dorfgemeinschaft auf die Beine stellen kann", zeigte sich am Rande des Richtfests auch die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Zießler begeistert vom an den Tag gelegten freiwilligen Engagement.

Schließlich blieb auch die Firma Meyers Zimmerei aus Habbrügge nicht unerwähnt, deren Know-how dafür sorgen soll, dass es später nicht reinregnet ins Vereinsheim. Firmenchef Fred Meyer spielte am Samstag beim traditionellen Zeremoniell des Richtfestes die Hauptrolle: Nachdem die Richtkrone um den gesamten Bau getragen und dabei alle Ecken – unter Zuhilfenahme des einen oder anderen Schluckes aus dem Schnapsglas – "eingelotet" worden waren, stieg er auf das Dach und brachte den Richtspruch aus.

Die mit diversen Zuschüssen etwa aus dem Leader-Programm der EU und vom Landessportbund geförderte Vereinsanlage misst laut Dieter Coldewey etwa 440 Quadratmeter in der Fläche. Sie bietet allen vier Vereinen Räumlichkeiten für ihre Vereinsaktivitäten, Versammlungen und Feiern. Der große zentrale Raum kann mit Trennwänden geteilt werden. Zum Beispiel die Gymnastikgruppe sowie die Rückenschule und das Mutter-Kind-Turnen des Turn- und Sportvereins können ab nächstem Jahr dort stattfinden.

Die neue Schießanlage des SV Hoyerswege verfügt über einen Luftgewehrstand, geschossen wird aus zehn Metern Entfernung. Der am alten Standort an der Wildeshauser Straße vorhandene 50-Meter-Kleinkaliberstand fällt hingegen künftig weg, erklärt Dieter Coldewey: "Das ist im Moment nicht zu finanzieren." Allerdings biete das Grundstück räumlich die Möglichkeit, die Schießanlage zu einem späteren Zeitpunkt zu erweitern.