Wildeshausen. Auf der Huntestraße in Wildeshausen ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Die Polizei sucht jetzt nach einem silbernen Kleinwagen.

Auf der Huntestraße ist es am Freitag gegen 6.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem silbernen Kleinwagen gekommen. Der 25-jährige Radfahrer aus Dötlingen war auf der Huntestraße ordnungsgemäß in Richtung Wittekindstraße unterwegs und beabsichtigte dem Straßenverlauf nach links zu folgen. Ein bislang unbekannter silberner Kleinwagen fuhr genau in diesem Moment, aus dem Innenstadtbereich kommend, auf die Huntestraße in Richtung Zwischenbrücken ein und nahm dabei dem Radfahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich diverse Verletzungen zuzog. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens flüchtete laut Polizei vom Unfallort, ohne dem verletzten Radfahrer Hilfe zu leisten. Der silberne Kleinwagen soll eine deutlich beschädigte Frontscheibe aufweisen. Weitere Details sind nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter (04431) 99410 zu melden.